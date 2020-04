Justice League Dark diventa realtà su HBO Max

Il team di eroi DC Comics farà finalmente il proprio debutto in live-action sul servizio di streaming

Justice League Dark è uno dei titoli DC Comics che da tantissimo tempo Warner Bros. sta cercando di adattare in live- action. Ora, dopo una storia lunga e travagliata, questo progetto vedrà finalmente la luce, con una serie dedicata in arrivo su HBO Max. Nelle ultime ore infatti è arrivato l’annuncio della produzione dello show per la nuova piattaforma di streaming. A occuparsene sarà la casa di produzione Bad Robot di J.J. Abrams.

Justice League Dark, lo show è in arrivo su HBO Max

Questa squadra di eroi dei fumetti DC Comics è una sorta di versione paranormale della più nota Justice League of America. I suoi membri infatti sono (quasi) legati al lato più oscuro e mistico dell’universo della casa editrice, legato alla morte, agli altri piani e alla magia.

Come tanti team di supereroi ovviamente la sua formazione è cambiata nel corso del tempo. Fra i suoi membri più importanti si possono però citare il detective dell’occulto John Constantine che è stato il primo leader del team, Zatanna, potentissima maga, e Deadman, lo spirito di un acrobata assassinato, che ora ha il potere di possedere le persone. Un team ricco di spunti soprannaturali e oscuri insomma.

Forse anche per questo motivo, l’idea di adattare questo fumetto è stata nella lista dei desideri di Guillermo del Toro. Il regista e autore, da sempre attratto da questo tipo di storie, ha lavorato per tantissimo tempo a una trasposizione cinematografica di Justice League Dark. Tuttavia lo sviluppo non è mai partito davvero e ora sembra che il progetto sia definitivamente abbandonato.

La squadra sarebbe dovuta apparire già da tempo in televisione. Era infatti prevista la sua introduzione sia nel futuro dello show Constantine che nel più recente Swamp Thing. Entrambe però sono state cancellate nel corso della prima stagione, impedendo questo debutto.

Ora però finalmente la Justice League Dark è pronta ad arrivare. Cosa vi aspettate da questo show?