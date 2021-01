Justice League Dark: il progetto è ancora in sviluppo

La serie TV Justice League Dark di Abrams su HBO Max è ancora in lavorazione, secondo un nuovo rapporto. Mentre rispondeva alle domande per TVLine, Matt Webb Mitovich ha confermato che HBO Max sta ancora sviluppando lo show. Lo scorso aprile, è stato rivelato che Abrams e la moglie Katie McGrath avrebbero creato tre serie per il servizio di streaming come parte di un nuovo accordo e una di queste è basata su Justice League Dark della DC. Non è tutto: secondo indiscrezioni, J.J. Abrams sarebbe interessato a produrre anche due serie incentrate rispettivamente su John Constantine e Zatanna.

Dopo Justice League Dark, una serie anche per Constantine e Zatanna?

Una versione di Constantine attualmente appare nell”Arrowverse di The CW interpretato da Matt Ryan, mentre Zatanna è apparsa l’ultima volta in live-action, con piccole parti, in Smallville. Il DC Multiverse è in pieno svolgimento e non si sa quale potrebbe essere la versione dei personaggi. Sebbene sia stato rivelato poco, si potrebbe pensare che J.J. Abrams vorrà una nuova interpretazione della narrazione.

La Justice League Dark, spesso abbreviata in JLD, è un gruppo di supereroi facente parte dell’Universo DC. Il gruppo è apparso per la prima volta sulle pagine dell’omonima serie a fumetti iniziata nel 2011. In origine questo era composto da John Constantine, Madame Xanadu, Deadman, Shade, the Changing Man e Zatanna. I membri hanno poteri soprannaturali dell’Universo DC e si occupano delle situazioni paranormali, affrontando demoni e arti oscure. I protagonisti principali dovevano apparire in un episodio della serie TV Constantine, tuttavia la serie è stata cancellata prima della messa in onda dell’episodio. La serie a fumetti è stata annunciata il 31 maggio 2011, come nuova linea editoriale del The New 52. Il titolo e il gruppo sono stati creati da Peter Milligan e disegnati da Mikel Janín.