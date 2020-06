Justice League: il primo teaser ufficiale della Snyder Cut con Darkseid

Grazie a Jason Momoa possiamo vedere finalmente il primo teaser ufficiale della Zack Snyder’s Justice League. L’attore infatti lo ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram.

Il filmato mostra Diana (Gal Gadot) mentre fa una scoperta inquietante attraverso un murales dedicato a Darkseid. Il villain, assente nella versione cinematografica di Joss Whedon, avrebbe dovuto essere l’antagonista per l’intero progetto della Justice League.

Mostrato il villain Darkseid

In previsione di questo debutto, il regista ha condiviso uno sguardo ufficiale al cattivo del film. “Sta arrivando … per HBO Max”, ha twittato, condividendo un’immagine di Darkseid da una delle scene tratte della sua versione dello show. Non è la prima volta che Snyder ci fa dare uno sguardo al “suo” Darkseid: lo scorso anno il regista ha infatti condiviso più immagini e modelli VFX del villain. Ray Porter, che aveva già girato sequenze per il film, ha intanto confermato di aver interpretato il personaggio in un post pubblicato su Twitter. “Detto questo, e dato che mi è stato dato il permesso … Ciao, sono Ray”, ha esordito, per poi aggiungere “Ho interpretato Darkseid nella Justice League di Zack Snyder. Ecco. Adesso è uscito”. La Zack Snyder’s Justice League verrà pubblicata su HBO Max nel corso del 2021.

Quando il film della Justice League è passato da quelle di Zack Snyder nelle mani di Joss Whedon, una delle prime cose a cambiare sono stati i colori. Fin da subito infatti, gli appassionati hanno notato come rispetto alle immagini inizialmente rilasciate, ci fosse stata una importante color correction. Il film si era quindi spostato su toni più caldi, virando verso il rosso soprattutto nel finale. Ora però si torna al principio.