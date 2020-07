Justice League: i registi di Endgame sostengono la Snyder Cut...

I registi di Avengers: Endgame, Joe e Anthony Russo, hanno recentemente parlato della loro posizione riguardo la Justice League di Zack Snyder in uscita su HBO Max. Joe Russo ha chiarito in modo inequivocabile i suoi sentimenti sulla Snyder Cut: “Penso che sia sempre bello quando la visione originale di un regista riesce a farsi strada sullo schermo”.

Durante un’intervista al portale ComicBook Movie, i due fratelli hanno inoltre parlato dell’importanza della reciproca fiducia con una casa di produzione. Queste le parole: “Alla Marvel sono stati tutti molto gentili, disponibili e favorevoli alla nostra visione dei nostri film e non c’è niente che non abbiamo elaborato nella sala di scrittura che poi non è divenuto parte della storia”. Per poi aggiungere: “Abbiamo lavorato molto sul taglio che volevamo dare ai film e siamo stati molto fortunati per aver avuto la possibilità di realizzare la nostra visione”.

La Justice League uscirà su HBO Max nel 2021

La Justice League di Zack Snyder, detta anche Snyder Cut, uscirà su HBO Max nel 2021. Il film, che secondo quanto riferito avrà un budget di $ 20-30 milioni, introdurrà finalmente Darkseid nel DC Extended Universe. In previsione di questo debutto, il regista ha condiviso uno sguardo ufficiale al cattivo del film. “Sta arrivando … per HBO Max”, ha twittato, condividendo un’immagine di Darkseid da una delle scene tratte della sua versione di Justice League. Non è la prima volta che Snyder ci fa dare uno sguardo al “suo” Darkseid: lo scorso anno il regista ha infatti condiviso più immagini e modelli VFX del villain.

Ray Porter, che aveva già girato sequenze per il film, ha intanto confermato di aver interpretato il personaggio in un post pubblicato su Twitter. “Detto questo, e dato che mi è stato dato il permesso … Ciao, sono Ray”, ha esordito, per poi aggiungere “Ho interpretato Darkseid nella Justice League di Zack Snyder. Ecco. Adesso è uscito”. Il tweet di Porter fa anche riferimento al fatto che tempo fa ebbe il timore di aver infranto il contratto di riservatezza con Warner per aver parlato del suo ruolo.