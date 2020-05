Tanta la suspense che da tempo avvolge la possibile uscita della Snyder Cut della Justice League. Sin da quando Zack Snyder ha abbandonato il film prima del suo completamento e il regista dei Vendicatori, Joss Whedon, è stato coinvolto per completarlo, lo show è stato oggetto di svariate voci e storie. Sta di fatto che la versione definitiva del film ha lasciato molto perplessi. Tra il ‘MoustacheGate’ con Henry Cavill e la rimozione in CGI, il villain Steppenwolf che non ha mai convinto, e una storia che sembrava sconnessa da ciò che era stato precedentemente costruito nel DCEU, il film non ha mai convinto i fan. E proprio per questo, le voci dell’uscita della Synder Cut hanno creato parecchio subbuglio.

Snyder Cut pronto all’uscita?

Nelle ultime ore è però arrivato un nuovo aggiornamento. Heroic Hollywood ha appreso e confermato in esclusiva che Zack Snyder ha tenuto una proiezione privata del suo taglio di Justice League nel primo trimestre del 2020, con la partecipazione di dirigenti della DC. Sulla fonte si legge: “Secondo un individuo che conosce la situazione, qualcosa sta accadendo con il taglio del film di Snyder e le discussioni sono attualmente in corso”.

Justice League è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di un lutto in famiglia, ha passato il compito a Joss Whedon. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film. Su questa ipotesi la Warner Bros. ha sempre cercato di sviare, sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari”. Inoltre la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanti soldi per la distribuzione del film. Il regista ha comunque deciso di diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.