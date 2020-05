La storia della mitica Snyder Cut di Justice League giunge a un lieto fine per gli appassionati. Pochi minuti fa infatti è arrivato l’annuncio ufficiale che la tanto attesa versione estesa del film farà il proprio debutto sulla piattaforma di streaming di HBO. Un percorso lungo e tortuoso quello che ha portato a questa notizia, ma che ora farà saltare di gioia i fan che si sono tanto impegnati nel movimento.

Justice League, la Snyder Cut sarà presto disponibile

La notizia è arrivata negli ultimi minuti online, in conclusione di una visione collettiva de L’uomo d’acciaio, primo film dell’universo cinematografico DC Comics, in compagnia proprio di Zack Snyder. È stato il regista stesso a ufficializzare il futuro debutto della sua versione di Justice League sul servizio di prossima uscita HBO Max. Quasi immediatamente dopo, è comparso questo tweet sul profilo della piattaforma, ufficializzando l’annuncio.

Come riporta il The Hollywood Reporter, tutto ha iniziato a concretizzarsi lo scorso novembre. Grazie al grande movimento messo in piedi dagli appassionati che hanno compiuto ogni tipo di impresa per portare l’attenzione sul proprio desiderio di una release della Snyder Cut di Justice League (compreso il coinvolgimento degli stessi protagonisti del film) il chairman di Warner Bros. Pictures si è convinto a parlarne.

Il progetto debutterà nel 2021 su HBO Max ma non è ancora chiaro in che forma avverrà. Si parla di un film classico, della durata però di quasi quattro ore, o di una miniserie in alternativa con circa sei episodi. Attualmente Snyder sta lavorando al completamento della sua versione della pellicola. I costi per questa fase finale si aggirano intorno ai 20-30 milioni di dollari secondo alcune fonti.

“Sarà una cosa completamente nuova e, soprattutto per chi ha visto la versione rilasciata, un’esperienza separata da quel film. Avete probabilmente visto solo un quarto di ciò che ho fatto” ha dichiarato il regista.

E voi cosa ne dite? Siete felici per l’annuncio tanto atteso della Snyder Cut di Justice League?