Justice League: Snyder pubblica un nuovo teaser dedicato a Batman...

Lo show sarà trasmesso in streaming su HBO Max e in contemporanea in Italia il 18 marzo

Il nuovo teaser della Justice League di Zack Snyder è dedicato al Batman di Ben Affleck. La clip ha inizio con una ripresa di Batman in piedi in cima a un gargoyle mentre i fulmini e la pioggia precipitano verso la telecamera. Poi si ascoltano voci fuori campo di Cyborg, Alfred, Wonder Woman, Darkseid, Lex Luthor e The Joker. Forse la cosa più notevole, però, è la voce baritonale di Calvin Swanwick di Harry Lennix, che, come confermato, sarà Martian Manhunter. “Ho un interesse in questo mondo, ed è ora che inizi a lottare per questo”, dice. Intanto, si vede il carro armato corazzato di Batman e Superman e in seguito tutto il resto della squadra.

Zack Snyder spiega la scelta di puntare su un film intero e non ad episodi

La Justice League di Zack Snyder sarà trasmessa in streaming su HBO Max come un film di quattro ore. In origine è stata annunciata l’uscita ad episodi ma, come Snyder ha spiegato a IGN, il lancio episodico del suo taglio alla Justice League “si è complicato”, presumibilmente per ragioni contrattuali. Snyder ha comunque rivelato di preferire questa soluzione, ammettendo che gli spettatori “sarebbero impazziti se avessero dovuto aspettare settimane”. Il progetto verrà riprodotto in streaming come un singolo film con una struttura in sei capitoli. D’altronde, questo è ciò che Snyder aveva in mente quando ha girato il film.

Di seguito la sinossi ufficiale della Snyder Cut: “Determinato a garantire che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince”. L’obiettivo: “Di reclutare un squadra di metaumani per proteggere il mondo da un’imminente minaccia di proporzioni catastrofiche”. “Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, Tutti i membri del gruppo devono affrontare i demoni del loro passato perché possano finalmente unirsi e dare vita ad una lega di eroi senza precedenti”. La squadra si forma: “Ora che Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e The Flash sono uniti, potrebbe essere troppo tardi per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e le loro terribili intenzioni.”