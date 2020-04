Justice League: un fan ha corretto i baffi di Superman...

Una delle scene più contestate di Justice League è quella in cui a Henry Cavill erano stati tolti i baffi digitalmente. Un fan ha deciso di apportare la correzione al CGI originale del labiale dell’attore grazie alla tecnica del deepfake. L’effetto sembra essere migliore rispetto agli autori degli effetti speciali del sequel di Batman v Superman, pellicola che ha avuto una produzione travagliata iniziata con l’abbandono di Zack Snyder per una tragedia familiare. Il regista è stato poi sostituito da Joss Whedon che ha riorganizzato il film e impostato anche delle riprese aggiuntive richiamando l’intero cast.

Di seguito il video con la modifica:

In quel momento però Henry Cavill era impegnato in Mission: Impossible – Fallout per il quale ha dovuto far crescere i baffi. La Paramount non concesse all’attore il permesso di tagliarli per poter girare i reshoot di Justice League. Dopo una lunga trattativa, che non portò all’esito positivo, si decise di eliminare i baffi in post-produzione attraverso l’uso di effetti digitali. Il risultato finale non è stato però molto apprezzato, tanto da generare critiche aspre e meme ironici.

Justice League fece registrare incassi deludenti

Ricordiamo che Justice League è un film del 2017 ispirato all’omonimo gruppo di supereroi dei fumetti DC Comics creato da Gardner Fox, il film è la quinta pellicola del DC Extended Universe (DCEU) ed è interpretato tra gli altri da Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller. Oltre a Jason Momoa, Ray Fisher e Ciarán Hinds. In Justice League, Batman e Wonder Woman reclutano Flash, Aquaman e Cyborg per fronteggiare la minaccia del temibile alieno Steppenwolf e del suo esercito di Parademoni. Il flop al botteghino ha bocciato lo show. Per ricoprire costi di produzione e di promozione, il film avrebbe dovuto incassare almeno $ 750 milioni. Deadline Hollywood ha riferito che il film ha registrato una perdita di circa $ 60 milioni.