Kaitlyn Dever sarebbe pronta a interpretare Batgirl

In tempi recenti, complice anche il debutto in sala di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, si è tornati a parlare di Batgirl. L’eroina di Gotham City, una delle più fedeli alleate dell’Uomo Pipistrello, è da lungo tempo al centro di un possibile progetto cinematografico. E sono tante le attrici che si sono proposte o sono state protagoniste di rumor per questo ambito ruolo. Fra queste anche Kaitlyn Dever, che si è dichiarata assolutamente disponibile a interpretare Batgirl.

Kaitlyn Dever sarà Batgirl? L’attrice non lo smentisce

Questa giovanissima attrice, salita all’onore delle cronache dopo la sua apprezzata interpretazione in La rivincita delle sfigate, negli ultimi tempi è stata a tratti avvicinata a questa possibilità. E così, mentre passava sul red carpet degli Oscar la scorsa notte ha risposto a una domanda sul suo possibile futuro ruolo a Gotham City. E pur non dando chiare indicazioni in merito, si è dichiarata assolutamente disponibile: “Non negherò nulla, perché sarei pronta a farlo. È tutto quello che dirò“.

Tuttavia, è ancora presto per ipotizzare che sarà davvero lei a interpretare Batgirl. Come ha spiegato l’attrice in una successiva risposta infatti non ha ancora avuto discussioni con Warner Bros. in merito a questa possibilità. Semplicemente sa che ci sono rumor di questo tipo, ma non si sono ancora concretizzati. Resta ovviamente aperta la possibilità che si tratti di una strategia per tenere a bada le voci in vista di un annuncio, anche se è piuttosto improbabile per ora.

Un’altra attrice che nelle ultime settimane ha parlato di Batgirl è Karen Gillan. Quest’ultima si è dichiarata molto interessata a questo ruolo e che le piacerebbe anche occuparsi della regia del film. Chissà cosa succederà…

E voi cosa ne dite? Vi piacerebbe vedere Kailtyn Dever interpretare Batgirl nell’universo DC Comics? Oppure chi vorreste nel ruolo?