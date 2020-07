La Casa Bianca di Kanye West si ispirerà al Wakanda...

Il cantante cita Black Panther per descrivere come governerà se sarà eletto Presidente degli Stati Uniti

Sta facendo discutere negli ultimi giorni la candidatura di Kanye West alla Casa Bianca. Il noto cantante americano ha infatti fatto sapere di voler correre per la Presidenza degli Stati Uniti, scontrandosi con i candidati attualmente più noti Donald Trump e Joe Biden. Una storia piuttosto curiosa, soprattutto considerate alcune dichiarazioni di West. Fra queste anche il paragone tra il suo approccio al governo e quello del Wakanda, la Nazione fittizia di Black Panther.

Kanye West propone una Casa Bianca ispirata al Wakanda

In una recente intervista per Forbes, il cantante ha spiegato come si immagina il proprio governo. Per descriverlo, si è riferito proprio al Paese immaginario visto nei fumetti e film Marvel:

“Userò l’immagine del Wakanda perché è la miglior spiegazione di come sembrerà il nostro gruppo nella Casa Bianca. Questa è un’idea positiva: c’è Kanye West, uno degli umani più potenti… Non dico il più potente perché ci sono tanti superpoteri di livello alieno ed è solo collettivamente che possiamo dare il massimo.

Tornando al Wakanda… È come nel film quando il re va a visitare quel capo scienziato per avere le scarpe che si avvolgono intorno ai piedi. Pensa solo al livello di innovazione che può nascere, l’innovazione nella medicina, come le grandi case farmaceutiche. Lavoreremo, innoveremo tutti insieme“.

Insomma, sembra che Kanye West abbia un’idea piuttosto chiara di come si immagina la propria Casa Bianca dovesse diventare Presidente degli Stati Uniti. La sua descrizione è decisamente curiosa, ma è interessante che si sia ricollegato proprio al film sull’eroe del MCU.

Black Panther dopotutto è stato uno dei più grandi successi del franchise, soprattutto negli Stati Uniti. Si tratta attualmente infatti del secondo migliore incasso domestico per i Marvel Studios, superiore anche ad Avengers: Infinity War.

Cosa ne pensate? Siete incuriositi da questa corsa alla Casa Bianca per Kanye West?

No products found.