Karen Gillan e Aaron Paul insieme per Dual

Una delle star di Guardiani della Galassia, Karen Gillan alias Nebula, collaborerà con Aaron Paul di Breaking Bad in un nuovo film di fantascienza, dal titolo Dual. La pellicola vedrà nel cast anche Beulah Koale, Martha Kelly e Jesse Eisenberg. Riley Stearns, direttore di The Art of Self Defense, guiderà il progetto.

È un periodo piuttosto impegnativo per entrambi gli attori. Paul è apparso sul Westworld della HBO. La Gillan, in attesa dell’arrivo del terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, è appena apparsa nel secondo film di Jumanji di Jake Kasdan.

Trama e primi dettagli del film Dual

Secondo The Hollywood Reporter, il film seguirà una donna malata terminale (Gillan) che opta per una procedura di clonazione per alleviare la sua perdita di amici e familiari. Guarita miracolosamente, decide di far smantellare il clone, ma i suoi tentativi falliscono miseramente. Questo dà inizio ad un duello spietato. Il film dovrebbe anche avere “un’apparizione” dalla star di The Art of Self Defense Jesse Eisenberg, probabilmente un cameo che si è fatto strada nell’annuncio ufficiale a causa della sua associazione con Stearns.

È difficile sapere quando il film entrerà in produzione, anche se l’inizio delle riprese sarebbe previsto per la prossima estate, sempre che l’emergenza Coronavirus lo permetta. Non è chiaro ancora quale sarà il ruolo di Paul, mentre è stato confermato che Eisenberg apparirà in una parte secondaria.