Anche Keanu Reeves sarà agli Oscar 2020!

Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato dei primi annunciatori rivelati per la nuova cerimonia di consegna degli Academy Awards. Ora arriva una seconda ondata di nomi, con tante celebrità dal mondo dello spettacolo che saliranno sul palco. Fra queste anche uno degli attori più amati del momento: ebbene sì, Keanu Reeves sarà agli Oscar 2020 per introdurre la consegna di un premio.

Keanu Reeves, svelato tra gli annunciatori degli Oscar 2020

Quello dell’interprete di John Wick non è certo l’unico nuovo nome importante annunciato dall’Academy per la serata, anzi. Le new entry sono davvero prestigiose, fra attrici di grande calibro come Diane Keaton, Penélope Cruz e Sigourney Weaver, nuove stelle come George MacKay e Beanie Feldstein e grandi comici come James Corden, Maya Rudolph e il leggendario Steve Martin. E ancora, Shia LaBeouf, Zack Gottsagen e tanti altri che si riveleranno presto.

Ancora non si sa quale potrà essere il ruolo di queste diverse personalità durante la cerimonia. Lo si scoprirà solo la sera stessa, ma è facile ipotizzare che Keanu Reeves possa occuparsi dell’annuncio dell’Oscar 2020 al Miglior film animato. L’attore infatti ha avuto un ruolo in Toy Story 4, uno dei titoli in corsa per la statuetta, nonché uno dei favoriti ed è possibile che per questo sia proprio lui a presentare la categoria.

A prescindere da questo sarà particolarmente interessante vedere avvicendarsi tutti questi volti noti sul palco. Come lo scorso anno infatti, la serata non avrà un presentatore ufficiale, motivo per cui l’intrattenimento sarà in mano solamente alle celebrità che si alterneranno nella presentazione dei premi.