Keanu Reeves scriverà un fumetto per Boom Studios

Keanu Reeves inizia una nuova avventura nel mondo dei fumetti come “sceneggiatore”. L’attore ha scritto per conto di BOOM! Studios, casa editrice statunitense, la miniserie BRZRKR, affiancando il rodato Matt Kindt. Questa sarà disponibile a partire dal prossimo autunno con i disegni ad opera di Alessandro Vitti., con le copertine realizzate dagli artisti Rafael Grampá e Mark Brooks. Keanu Reeves, oltre ad averla creata, ha fatto anche da modello per il protagonista della miniserie, Berzerker.

La sinossi ufficiale di BRZRKR

Questa la sinossi ufficiale del fumetto: “L’uomo noto solo come Berzerker è mezzo mortale e mezzo Dio, maledetto e costretto alla violenza… anche a costo della sua sanità mentale”. La sua strada cambia: “Ma dopo aver girato il mondo per secoli, Berzerker sembra aver finalmente trovato uno scopo: lavorare per il governo americano e combattere battaglie troppo violente e pericolose per chiunque altro”. Il tutto avrà un costo: “In cambio, Berzerker otterrà l’unica cosa che desidera: la verità sulla sua interminabile e sanguinaria esistenza… e come porvi fine”.

Keanu Reeves ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la nuova avventura: “Amo i fumetti sin da quando ero bambino e hanno avuto un’importante influenza artistica su di me”. L’attore ha poi aggiunto: “Avere l’opportunità di creare BRZRKR e collaborare con leggende dell’industria come lo sceneggiatore Matt Kindt, il disegnatore Alessandro Vitti, il colorista Bill Crabtree, il letterista Clem Robins e l’artista concettuale e autore di copertine Rafael Grampá – insieme all’incredibile team dei Boom! Studios – è un sogno che si avvera”.

L’attore, parlando con Empire, ha di recente elogiato la “bellissima” sceneggiatura di Matrix 4, indicandola come motivo principale del suo ritorno. “Lana Wachowski ha scritto una bella sceneggiatura e una storia meravigliosa che sono state in grado di coinvolgermi”. L’attore ha inoltre aggiunto: “Questo è stato l’unico motivo che mi ha spinto ad accettare. Lavorare nuovamente con lei è semplicemente fantastico. È stato davvero speciale, e credo la storia abbia delle cose importanti da dire, e dalle quali possiamo trarre ispirazione”.