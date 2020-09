Keira Knightley ha dimenticato chi fosse in Star Wars

Il franchise di Star Wars è una parte iconica della storia del cinema e non mostra segni di rallentamento. La galassia continua ad espandersi con progetti sul piccolo e grande schermo, con innumerevoli attori che hanno contribuito alla crescita costante. Alcuni di loro addirittura dimenticano addirittura chi hanno interpretato. È accaduto a Keira Knightley, che ha recentemente ammesso di essere confusa sul suo personaggio in Star Wars Episode I: La Minaccia Fantasma. L’attrice ha contribuito a dare il via alla trilogia del prequel in La minaccia fantasma. Ha interpretato il personaggio Sabe, che è stata la controfigura della regina Padme Amidala per gran parte del conflitto su Naboo.

Keria Knightley spiega il perchè della dimenticanza

A Keria Knightley è stato recentemente chiesto del suo personaggio di Star Wars, ma l’attrice 35enne ha dichiarato: “Aspetta un attimo, chi ho interpretato? Non ero Padme? Ero Sabe, ok. Credo avessi 12 anni quando l’ho fatto, ed è uscito e l’ho visto l’anno dopo. E non l’ho mai più visto. Spero che abbia vissuto una vita lunga e felice da qualche parte in un pianeta molto, molto lontano”. E sulla possibilità di rivestire i suoi panni: “Interpretare di nuovo un personaggio di cui non ricordo il nome? […] Sicuramente la sua è stata una vita lunga e interessante. Ma non ci sono state discussioni”.

È stata insomma solo una dimenticanza quella di Keira Knightley sul suo personaggio in Star Wars. D’altronde va ricordato quanto fosse giovane durante la sua breve apparizione, e ha dunque senso accettare la sua versione sulla ‘confusione’.