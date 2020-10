Kelly Marie Tran tornerebbe in Star Wars?

Dopo la controversa fine di Star Wars: The Rise of Skywalker, il franchise si sta prendendo un po’ di pausa prima dell’uscita di un altro lungometraggio. Tuttavia, una cosa che i fan desideravano è il ritorno di Rose Tico interpretata da Kelly Marie Tran. L’attrice ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti sull’argomento. Rose Tico ha avuto un ruolo di primo piano in Star Wars: Gli ultimi Jedi di Rian Johnson, creando un forte legame con Finn, il personaggio di John Boyega. Il ruolo del suo personaggio è stato notevolmente ridotto in Star Wars: The Rise of Skywalker, situazione che ha deluso notevolmente i fan del franchise.

Kelly Marie Tran dice la sua sulla possibilità di un ritorno

Quindi, quando le è stato chiesto da Collider se sarebbe tornata, ecco cosa ha detto Kelly Marie Tran: “Non lo so. Onestamente non lo so. È così strano. Mi sono divertita così tanto a stare in quel mondo”. Per poi aggiungere: “Ma sento che i pezzi dovrebbero cadere in un piccolo puzzle perfetto e tutto dovrebbe sembrare come se fosse il momento giusto, il momento giusto e la storia giusta, come con qualsiasi altro progetto. Ma non lo so”.

Ci sono ovviamente un paio di modi in cui Rose Tico potrebbe tornare a Star Wars, inclusa la sua apparizione in un futuro film di Star Wars. Un’idea popolare, tuttavia, è quella di darle una serie TV su Disney+ come The Mandalorian, magari seguendo i primi giorni di lei e di sua sorella nella Resistenza o la sua carriera dopo gli eventi di Star Wars: The Rise of Skywalker. L’idea di Disney+ ha attirato l’attenzione di alcuni registi, in particolare il regista di Crazy Rich Asians John M. Chu. L’anno scorso, attraverso Twitter, ha scritto: “Fammi realizzare questa serie“. Tuttavia non ci sono stati sviluppi.