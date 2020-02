Ken Parker arriva in edicola con La Repubblica

Ken Parker torna in edicola con La Repubblica. L’avventuriero del West, creato da Giancarlo Berardi e Ivo Milazzo, verrà ri-pubblicato in albi da collezione. Ken Parker è pronto a conquistare nuovi lettori, ma ritorna anche per chi ne ha seguito le vicissitudini da giovane e vuole fare un tuffo nella nostalgia. La serie sarà in edicola con La Repubblica e L’Espresso dal 6 febbraio 2020.

Un eroe atipico

Le avventure di Ken Parker si svolgono negli Stati Uniti in un periodo che va dal 1868 al 1908. Modellato sull’aspetto di Robert Redford del film Corvo rosso non avrai il mio scalpo (1972), esordisce nelle edicole italiane nel giugno 1977. Inizialmente pubblicato su una collana omonima edita dalla Cepim, viene “adottato” da Sergio Bonelli che ne ripropone un’edizione a colori e con diverso formato. L’ultimo scambio editoriale avviene nel 2003 ad opera della Panini Comics, che pubblica tutte le avventure del personaggio.

La Repubblica e L’Espresso ripropongono il fumetto, splendidamente illustrato da Ivo Milazzi (come potete vedere in queste immagini). I primi tre volumi riguarderanno storie ormai introvabili, pubblicate a loro tempo come Speciali. I restanti tredici numeri della raccolta racconteranno le avventure “classiche” di Lungo Fucile. L’ultima uscita è prevista per il 28 maggio 2020. Il prezzo degli albi speciali è di 9,90 euro, quelli regolari costeranno 7,90 euro.

Ken Parker è un personaggio che segue il corso del tempo: invecchia e matura. Un’altra caratteristica che lo differenzia dai fumetti western nostrani, è che il personaggio si ritrova in situazioni difficili e delicate. Le sue decisioni a volte non sono giuste, ma Ken se ne rende conto per tempo e prova a porvi rimedio. Durante la sua lunga carriera è stato trapper nel Montana, nativo americano adottivo, galeotto e operaio. Un’epopea che attraversa gli Stati Uniti da nord a sud, toccando il Messico e il Canada.

Ken Parker sarà ri-pubblicato da La Repubblica e da L’Espresso dal 6 febbraio 2020. Qui potete leggere la nostra recensione del fumetto.