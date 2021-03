Kevin Doyle passa da Downton Abbey a The Witcher

Secondo indiscrezioni, il cast della seconda stagione di The Witcher di Netflix si allarga con l’arrivo di Kevin Doyle, meglio conosciuto per il suo ruolo in Downton Abbey. L’attore interpreterà un personaggio il cui nome non compare nei romanzi che hanno ispirato lo spettacolo, Ba’Lian, secondo il sito di notizie The Witcher Redanian Intelligence. Dato che sembra essere un nuovo personaggio per la serie TV, non si sa ancora nulla di lui o del suo ruolo nella storia. La stagione 2 di The Witcher sta attualmente terminando le riprese. A Downton Abbey, Doyle ha interpretato il maldestro cameriere Mr. Molesley dal 2010 al 2015. È anche apparso in numerose serie TV britanniche e spettacoli teatrali.

La sinossi di The WItcher 2

La sinossi della stagione 2 di The Witcher recita: “Convinto che la vita di Yennefer sia andata perduta nella battaglia di Sodden, Geralt di Rivia porta la principessa Cirilla nel luogo più sicuro che conosce, la sua casa d’infanzia, Kaer Morhen”. Ma: “Mentre i re, gli elfi, gli umani e i demoni del continente lottano per la supremazia fuori dalle sue mura, lui deve proteggere la ragazza da qualcosa di molto più pericoloso: il misterioso potere che possiede dentro”. The Witcher è interpretato da Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, Anya Chalotra nei panni di Yennefer di Vengerberg. Oltre a Freya Allan nei panni di Ciri e Joey Batey nei panni di Jaskier. La stagione 1 è ora disponibile su Netflix.

Sembra che la seconda stagione di The Witcher sarà ancora più reale di quella precedente grazie all’apparizione di Re Henselt, monarca di Kaedwen. Henselt dovrebbe essere familiare a chiunque abbia letto i romanzi o, ancora più probabilmente, giocato con The Witcher 2: Assassins of Kings di CD Projekt Red. È stato riferito che King Henselt è stato scelto per la serie Netflix e potrebbe potenzialmente apparire in più episodi della nuova stagione. Secondo il sito di The Witcher Redanian Intelligence, che storicamente vanta grande credibilità su queste indiscrezioni, l’attore Edward Rowe è stato scelto per il ruolo di Re Henselt nella seconda stagione della serie live-action di Netflix. Ricordiamo invece l’ufficialità della presenza di Jodie Turner-Smith nel cast della serie prequel.