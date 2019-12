Il Multiverso è il futuro del Marvel Cinematic Universe

Negli ultimi vent’anni, i Marvel Studios hanno chiamato a sé l’attenzione di una vastissima fetta di pubblico portando al cinema alcuni tra i nostri supereroi preferiti.

Composto da più di venti film e diverse serie televisive, il Marvel Cinematic Universe ci ha permesso di vivere le avventure al cardiopalma di supereroi del calibro di Iron Man, Captain America, Spiderman, Hulk e Black Panter. Ma qualsiasi appassionato di Marvel Comics sa che la questione, quando si ha a che fare con i fumetti della Casa delle Idee, si complica terribilmente grazie alle tantissime dimensioni create dagli anni trenta ad oggi. Questo dettaglio, fino a oggi comprensibilmente ignorato, costituirà parte integrante della quarta fase del Marvel Cinematic Universe.

Kevin Feige, classe 1973, presidente dei Marvel Studios, ha confermato in occasione di un’intervista a CCXP, in Brasile, che di fatto il multiverso sarà parte integrante del futuro Marvel Cinematic Universe. Ciò è stato riportato dal sito di intrattenimento ComicBook.

“Quando mettemmo le basi del Marvel Cinematic Universe, c’erano soltanto Tony Stark e l’armatura di Iron Man. In seguito, introducemmo gli Asgardiani, i super soldati e mettemmo tutto in tavola in occasione di Avengers. Ho sempre amato i film ambientati nello spazio e i racconti intergalattici, per questo abbiamo creato Guardiani della Galassia. Il pubblico ha apprezzato ciò che abbiamo creato e soltanto grazie ai tantissimi spettatori abbiamo potuto arrivare ad Avengers: Endgame. Mi è sempre piaciuta l’idea del viaggio nel tempo. Il multiverso è il prossimo passo dell’evoluzione del Marvel Cinematic Universe. Questo passaggio, a cui assisteremo con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avrà pesanti ripercussioni sul futuro supereroistico che non tutti conosciamo oggi.”

I progetti in cantiere

Ricordiamo che tra i progetti di Marvel Studios in cantiere troviamo le seguenti serie televisive: Black Widow, The Eternals, The Falcon and the Winter Soldier, Shang-Chi: And the Legend of the Ten Rings, WandaVision, Loki, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, What If?, Hawkeye. In più, tantissimi altri appuntamenti imperdibili al cinema.