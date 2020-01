Kevin Feige parla dell’influenza di Harry Potter sul MCU

Durante una partecipazione come ospite a un talk della New York Film Academy, Kevin Feige ha spiegato di essersi ispirato ai film di Harry Potter nel momento in cui si è trovato a sviluppare il percorso del MCU. “Faccio sempre riferimento all’esperienza che ho avuto guardando i film di Harry Potter. – ha dichiarato – Non ho mai letto i libri di Harry Potter, i miei figli non sono ancora grandi abbastanza e non sono stati ancora catturati dai romanzi”.

Kevin Feige e quell’aneddoto su Harry Potter…

Con grande fierezza, Feige ha aggiunto: “Sono andato a vedere ogni lungometraggio nel fine settimana d’esordio. Ne vedevo uno, mi divertivo e poi me lo “dimenticavo” fino a che non usciva il successivo. E la ragione che sta alla base dell’ottima fattura di quei film è che anche io riuscivo a seguire tutto”.

Esperienza che gli ha dato molto, come lui stesso ammette: “Potevo tenere traccia di quello che succedeva, occasionalmente dovevo recuperare qualche “Cos’era quello?”, ma per la maggior parte riuscivo seguire il filo della storia”. Il tutto è stato infatti grande fonte di ispirazione: “Chiaramente se avessi visto ogni film una decina di volta, se avessi conosciuto a menadito ogni libro avrei sicuramente apprezzato dozzine di altre cose che avrei notato di conseguenza”.

Kevin Feige conclude con un aneddoto che utilizza nei suoi show: “Ed è questo che cerchiamo di fare con i nostri film. Se mettiamo una qualche easter egg o riferimento che finisce per frapporsi alla storia che stiamo raccontando tanto che la gente potrebbe finire per domandarsi “Cos’è questa roba? Cosa sta succedendo?” di solito torniamo indietro sui nostri passi”. In futuro le strade di Harry Potter e dei fumetti Marvel potrebbero incrociarsi. Secondo recenti indiscrezioni Daniel Radcliffe sarebbe infatti indicato come un possibile candidato al ruolo di Moon Knight.