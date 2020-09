Kevin Feige ha visitato il set di The Suicide Squad...

James Gunn ha negato in più di un’occasione la rivalità tra i dirigenti dei Marvel Studios e della DC Films. In effetti, tra i commenti di un recente post di Instagram, ha ammesso di aver addirittura invitato Lou D’Esposito e Kevin Feige dei Marvel Studios a visitare il set di The Suicide Squad, cosa poi effettivamente avvenuta. Rispondendo alla domanda di un fan che chiedeva al regista la reazione della Marvel quando ha detto loro che avrebbe lavorato anche con DC, Gunn ha dichiarato che la presunta rivalità tra Marvel e DC è stata alimentata dai fan.

James Gunn smentisce dissapori con la Marvel

“Ho detto a Kevin Feige prima di accettare il lavoro ed è stato molto gentile e di supporto come sempre”, ha dichiarato James Gunn. “Voleva solo che facessi un bel film. Lui e Lou D’Esposito sono venuti persino a visitare il set e ci hanno guardato girare. Non c’è inimicizia dietro le quinte come nella comunità dei fan”. Ufficiale quindi la visita di Kevin Feige al set di The Suicide Squad.

James Gunn è stato scelto nel film come regista dopo aver già scritto la sceneggiatura. Entrambi i lavori sono arrivati ​​ dopo che è stato temporaneamente sollevato dalla sua posizione di direttore di Guardiani della Galassia Vol. 3 a causa di alcuni tweet che hanno scatenato il putiferio. Successivamente è stato poi riassunto e sarà dunque lui a girare Guardiani della Galassia Vol. 3 dopo la conclusione del suo lavoro su The Suicide Squad. “Sto sempre imparando e continuerò a lavorare per essere una persona migliore”, ha detto Gunn dopo la sua riassunzione. The Suicide Squad uscirà il 6 agosto 2021, mentre il prossimo film della Marvel è Black Widow, attualmente in uscita il 6 novembre.

Pochi giorni fa James Gunn ha dedicato parole al miele all’attore Idris Elba: “È raro che scriva ruoli per attori che non ho mai incontrato, ma è esattamente ciò che ho fatto per Idris Elba in The Suicide Squad e non potrei essere più felice di averlo fatto. Hai superato ogni mia aspettativa, sia come attore che come essere umano. Non vedo l’ora che la gente possa vederti nei panni di Bloodsport. Tanti auguri, amico mio!“.