Il primo e vero amore di Kevin Feige è Star Wars secondo Joe Russo

Qualche tempo fa è arrivata la notizia secondo cui Kevin Feige si sarebbe presto occupato di un film di Star Wars. Il produttore, mente dietro il successo del Marvel Cinematic Universe, dovrebbe infatti lavorare in futuro in un ignoto capitolo della saga. Sembra che questo sia un vero e proprio sogno diventato realtà per Feige, da lungo tempo appassionato di questo franchise. Almeno, stando alle parole di Joe Russo.

Kevin Feige è un grande fan di Star Wars!

Il regista di Avengers: Endgame ha infatti recentemente commentato la rivelazione sul futuro della saga in un’intervista. Qui ha avuto l’occasione di spiegare come il presidente dei Marvel Studios sia davvero un grande appassionato del mondo di Jedi, Forza e spade laser. Queste le sue parole:

“Star Wars è il primo e vero amore di Kevin. È un uomo che ha una taverna molto, molto grande, piena di merchandise e prodotti di Star Wars abbastanza numerosi da riempire un museo. Qualunque cosa ne farà sarà pieno di passione, emozionale e unico“.

Ovviamente questo non ci dice granché sull’atteso, ma ancora segretissimo progetto. Tuttavia, la conferma che il produttore sia un appassionato così grande del franchise è senza dubbio un ottimo segnale per il film. Come giustamente sottolinea Russo, è un’indicazione importante di un prodotto che sarà curato il più possibile. Molto più del semplice mezzo per fare più incassi possibili come potrebbero temere alcuni fan.

Ovviamente poi bisognerà vedere se tutto ciò si realizzerà. Insomma, non è detto che semplicemente la passione di Kevin Feige possa rendere questo film di Star Wars un successo. Tuttavia, unito al suo curriculum di apprezzatissime pellicole con il Marvel Cinematic Universe, le premesse sembrano effettivamente buone.

Voi cosa ne dite? Credete che Kevin Feige possa fare bene con questa saga? Cosa vorreste vedere nel futuro del mondo di Star Wars?