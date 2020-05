Kevin Hart e Tim Story insieme per una commedia di supereroi

Il regista Tim Story si unisce alla star del nuovo franchise di Jumanji Kevin Hart per la realizzazione della commedia di supereroi Night Wolf. Secondo Deadline, Story è in trattativa per dirigere il film con Dan Hernandez e Benji Samit che ne scriveranno la sceneggiatura. Proprio l’anno scorso è stato annunciato che Kevin Hart avrebbe recitato e prodotto la commedia, descritta come “L’incontro dei genitori” in cui lui “incontra il suo futuro suocero per la prima volta solo per scoprire di essere segretamente il supereroe noto come il lupo notturno”.

Night Wolf vedrà protagonista Kevin Hart

La STX Entertainment produrrà Night Wolf insieme alla HartBeat Productions di Hart e alla Story’s Story Company. Sharla Sumpter Bridgett sarà la produttrice esecutiva con Bryan Smiley di HartBeat e Drew Simon della STX che si occuperà della supervisione del progetto. Adam Fogelson della STX Entertainment ha espresso entusiasmo per aver lavorato con Story al film. “Tim è stata la nostra prima scelta per questo progetto”, ha affermato. Per poi aggiungere: “La sua abilità sia nella commedia che nell’azione, insieme alla sua lunga storia di lavoro con Kevin in entrambi i film di Ride Along, sia nei film di Think Like a Man, sia in molti film di commedie di Kevin, lo ha reso particolarmente adatto a questo materiale”. Il prodotto è soddisfacente: “Con un ottimo risultato e STX e HartBeat non potrebbero essere più entusiasti di iniziare”.

Ricordiamo infine che Timothy Kevin Story è un regista, produttore cinematografico e produttore televisivo statunitense. Laureato alla School of Cinematic Arts, presso l’università di Los Angeles, dopo la direzione di alcuni video-clip si è fatto notare dal grande pubblico grazie a La bottega del barbiere e successivamente grazie alla famosa serie “super-eroistica” I Fantastici 4, ispirata all’omonima serie a fumetti prodotta dalla Marvel Comics.