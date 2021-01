Kevin Smith condivide il suo finale “Snyder Cut” di Clerks...

Nel corso degli ultimi due giorni, il regista Kevin Smith ha condiviso sia le pagine della sceneggiatura che i filmati della sua “Snyder Cut” di Clerks. Nel finale originale, il film termina con Dante Hicks (Brian O’Halloran) che viene ucciso da un rapinatore al Quick Stop. Nelle interviste precedenti, Smith ha detto di aver rimosso la sequenza in parte perché non la sentiva adatta a Clerks.

This is the shooting draft of CLERKS. I was checking it for references as I write the new CLERKS III and I found this scene in which Jay inadvertently gets Dante killed. John is the guy who shoots Dante and robs the register in the “Snyder Cut” of Clerks: https://t.co/WubnHOtuiY pic.twitter.com/Bh400pVhcj

— KevinSmith (@ThatKevinSmith) January 5, 2021