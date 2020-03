Kevin Smith sta finendo le sceneggiature dei suoi sequel

Attraverso un post su Facebook, Kevin Smith ha informato i suoi follower che ha intenzione di terminare la sceneggiatura di due dei suoi sequel. “E ora che tutto è stato cancellato per un mese o due, avrò il tempo di finire le sceneggiature di Twilight of the Mallrats e Clerks 3″, ha scritto. Poi ha aggiunto: “Escursionismo e scrittura: questo è il mio piano pandemico. State al sicuro, miei amici”. Smith ha annunciato l’arrivo di un sequel di Mallrats per anni, tuttavia questo progetto non è mai decollato. Dopo il successo del lancio di Jay & Silent Bob Reboot, è però tornato all’idea di sviluppare altri sequel dei suoi progetti.

Pulled on my @masters hoodie and climbed Snake Mountain yesterday. With everything shut down, there’s no excuse for me… Gepostet von Kevin Smith am Dienstag, 17. März 2020

Svelato il titolo di un secondo film

Nel post Kevin Smith ha inoltre svelato come intende iniziare a lavorare alla sceneggiatura di un secondo film chiamato Twilight of the Mallrats. Inoltre, il terzo film della saga di Clerks, anche questo vittima di vari stop, è in fase di sviluppo dallo scorso autunno. Nello scorso mese di febbraio Smith aveva confermato che sarà ambientato quasi interamente nel Quick Shop.

Ricordiamo infine che Kevin Patrick Smith è un regista, sceneggiatore, attore, montatore, produttore cinematografico fumettista, comico, umorista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e speaker statunitense. Smith è noto anche per il personaggio di Silent Bob, da lui ideato ed interpretato in diverse pellicole. Dando uno sguardo ai suoi ultimi impegni ricordiamo che il 24 gennaio 2016 al Sundance Festival viene presentato appunto Yoga Hosers. Nello stesso anno Smith partecipa anche all’antologia horror Holidays presentata il 14 aprile al Tribeca Film Festival. Sempre nel 2016 compare come secondo ospite d’onore nel videogioco Call of Duty: Infinte Warfare, nel quale riveste il ruolo di se stesso nella modalità zombi. Nella mappa in cui è presente, lui è stato intrappolato nel film horror in questione, dove uccide inconsapevolmente l’amico Jason Mewes, giunto nel film assieme a Kevin.