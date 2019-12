Kevin Spacey torna a essere Frank Underwood in un video per Natale

Kevin Spacey l’ha fatto di nuovo. L’attore ha pubblicato poche ore fa sui propri social network il video che potete vedere qui sopra, in cui torna nei panni di Frank Underwood, il protagonista di House of Cards. Ovviamente non si tratta di un effettivo ritorno del personaggio, ma lo stile del filmato è decisamente in linea con quello della serie TV, caratterizzata spesso da dialoghi con lo spettatore.

House of Cards: Kevin Spacey riprende Frank Underwood in un video per fare gli auguri di Natale

Non è esattamente chiaro quale sia il significato di questo video rilasciato da Spacey. Vediamo infatti l’attore seduto davanti al camino, attizzare il fuoco, mentre parla del Natale e del futuro. In particolare si può evidenziare un breve riferimento alle elezioni presidenziali americane del 2020, ma il video non sembra essere un endorsement per un candidato specifico o un generale invito al voto. L’attore sembra più che altro voler lanciare un appello a una maggiore gentilezza e considerazione nel mondo, ma con toni piuttosto curiosi.

La frase che apre il video è “Non penserete che mi sarei perso l’opportunità di augurarvi Buon Natale, vero?“. Questa sembra essere un riferimento diretto a un simile video che l’attore ha pubblicato esattamente un anno prima. Intitolato Let Me Be Frank, riprendeva lo stesso stile di House of Cards appunto, tuttavia aveva un argomento piuttosto differente. Sebbene sempre con toni criptici, le parole dell’attore sembravano un riferimento alle ben note vicende giudiziarie che l’hanno visto coinvolto nell’ultimo periodo.

Cosa ne pensate? Quale credete sia il significato di questi video misteriosi pubblicati da Kevin Spacey?