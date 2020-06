Kinderspiel des Jahres: ecco il vincitore!

Lo Spiel des Jahres dedicato ai giochi per bambini ha designato ieri il proprio vincitore per il 2020!

Kinderspiel des Jahres ha un vincitore per il 2020! Scelto tra i finalisti nominati qualche mese fa ed annunciato ieri, il vincitore è Speedy Roll!

Il Kinderspiel des Jahres è un premio che fa parte della famiglia dello Spiel des Jahres, premio tedesco assegnato al miglior gioco da tavolo edito nell’anno in Germania. Il Kinderspiel des Jahres in particolare premia il miglior gioco da tavolo dedicato ai bambini, sempre tra quelli usciti in Germania nell’ultimo anno.

Speedy Roll: il vincitore del Kinderspiel des Jahres 2020

Speedy Roll è un gioco ideato da Urtis Šulinskas. Può essere giocato da 1-4 giocatori dai 4 anni in su, della durata di circa mezz’ora a partita. Il gioco è edito da Lifestyle Boardgames Ltd. L’obiettivo è di aiutare un riccio, che nel gioco è rappresentato da una pallina da tennis, a ritornare rotolando verso casa sua. Per farlo giungere più velocemente dovrete cercare di raccogliere mele, foglie o funghi, che vi permetteranno di spostarvi avanti nel percorso che riporterà il riccio a casa.

Esistono diverse modalità di gioco. Anzitutto nella modalità competitiva i giocatori dovranno cercare di correre l’uno contro l’altro. Esiste poi la modalità cooperativa, dove i giocatori dovranno mettere in salvo il riccio da una furba volpe che gli corre dietro. Esistono inoltre delle regole avanzate, da applicare ai giocatori adulti per offrire anche a loro una coinvolgente avventura.

Oltre a Speedy Roll, erano in lizza come vincitore del Kinderspiel des Jahres anche altri due giochi: Robbie Robot, di Reinhard Staupe (edito da Nürnberger-Spielkarten-Verlag) e Foto Fish, di Michael Kallauch (edito dalla Casa editrice LOGIS). Tra circa un mese invece, il 20 luglio, scopriremo i vincitori del premio Kennerspiel des Jahres e dello Spiel des Jahres. Questi tre premi sono una famiglia di premi nati per il mercato tedesco dei giochi da tavolo, ma ormai influenzano tutto l’ambiente ludico del mondo!