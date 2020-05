Kingdom Hearts: nuove voci sulla serie per Disney+

Kingdom Hearts potrebbe presto approdare su Disney+. Di recente è emerso un rapporto di Emre Kaya in cui si svela che il franchise, che conta fan in tutto il mondo, sia destinato a diventare una serie animata per Disney+. Due giornalisti hanno avvalorato la tesi attraverso Twitter. L’influencer Jeremy Conrad ha condiviso qualcosa su Kingdom Hearts che ha fatto scatenare i fan. Lo scooper ha detto “è vero” in riferimento ai piani futuri del gioco per la TV, e ha sostenuto il suo punto con una GIF di Sora, Pippo e Paperino.

Been tagged in Jeremys post (which is true), so here’s what I know:

-Kingdom Hearts will be a Disney+ series, not a movie.

-It’s animated (CG)

-Disney VO actors are expected to reprise their roles (Jim Cummings, Bill Farmer, Tony Anselmo)

All I know. https://t.co/UTFGqXtSP6

— Skyler Shuler (@SkylerShuler) May 26, 2020