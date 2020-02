Kirk Douglas osserva il figlio vestito da Ant-Man nella foto di Peyton Reed

Kirk Douglas osserva il figlio indossare il costume di Ant-Man in una foto di Peyton Reed. L’immagine in bianco e nero, postata dal regista del lungometraggio Marvel su Twitter, è stata scattata ad aprile 2017. Un momento toccante reso pubblico dopo la dipartita dell’attore, passato a miglior vita il 6 febbraio 2020 all’età di 103 anni.

I Douglas e Ant-Man

April 2017, Beverly Hills. Kirk Douglas presides over Michael’s first Ant-Man suit fitting for ANT-MAN AND THE WASP. pic.twitter.com/kE9Kpq4Lff — Peyton Reed (@MrPeytonReed) February 7, 2020

La foto è stata scattata durante una prova costume per Ant-Man and The Wasp. I panni del supereroe sono stati indossati da Michael Douglas, figlio di Kirk, Michael è apparso vestito in modo simile durante la fine del lungometraggio, ma il costume che indossa nel film non è lo stesso della foto. Era stata filmata una scena di apertura per Ant-Man and The Wasp, ma non è stata utilizzata (è però visibile nel box dvd dell’Infinity Saga).

In occasione della morte di Kirk, il figlio Michael ha rilasciato una toccante dichiarazione. “Per il mondo era una leggenda, un’attore dell’epoca d’oro dei film che ha vissuto bene i suoi anni d’oro, il suo sforzo umanitario per la giustizia e le cause in cui credeva è stato uno standard che tutti cerchiamo di raggiungere. Ma per me e i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente Papà, per Catherine un meraviglioso padre adottivo, per i suoi nipoti un nonno amorevole, per sua moglie Anne, un marito affettuoso.“

Michael Douglas ha precedentemente confermato che ci sarà un Ant-Man 3, ma dovremo aspettare il 2022 per avere una data ufficiale. Secondo i nostri calcoli, il lungometraggio potrebbe essere pronto per il 2022 o il 2023. I fan di Ant-Man dovranno aspettare con pazienza. Questa foto di Kirk Douglas che osserva il figlio vestito da Ant-Man ci ricorda un’ultima volta il grande attore. Kirk Douglas ha davvero segnato un’epoca, contribuendo anche alla realizzazione di film italiani, come Ulisse (1954) di Mario Camerini.