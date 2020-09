Kit Harington non vuole più ruoli alla Jon Snow

Kit Harington ha interpretato Jon Snow in tutte le otto stagioni della serie HBO Il Trono di Spade. Sebbene il personaggio gli abbia dato grande fama, l’attore ha ammesso di non voler più interpretare in futuro un protagonista del genere. In un’intervista con The Telegraph (tramite Uproxx), Kit Harington ha detto: “Sento che emotivamente gli uomini hanno un problema, un blocco, e quel blocco è venuto dalla seconda guerra mondiale, tramandato da nonno a padre in figlio”. L’attore spiega quindi la sua scelta: “Avendo ritratto un uomo che era silenzioso, eroico, sento che andando avanti è un ruolo che non voglio più interpretare”. Quindi: “Non è un ruolo maschile di cui il mondo ha bisogno di vedere”.

Kit Harington protagonista in Criminal

Ora che Game of Thrones è alle sue spalle, la serie si è conclusa lo scorso maggio con il finale di serie molto discusso tra i fan. Intanto Kit Harington si sta concentrando su alcuni personaggi abbastanza diversi da Snow. L’attore, attualmente, è uno dei protagonisti della seconda stagione dell’antologia britannica Criminal di Netflix. La prima stagione dello show ha visto grandi nomi come David Tennant e Hayley Atwell, mentre la prossima stagione sarà caratterizzata dalla star di Game of Thrones, Kit Harington, interprete di Jon Snow. L’attore, noto per aver interpretato Jon Snow, è affiancato da Sophie Okonedo (Hotel Rwanda), Sharon Horgan (Catastrophe) e Kunal Nayyar (The Big Bang Theory).

Kit Harington è atteso anche nel prossimo film Marvel Cinematic Universe, Eternals. Nel film, l’attore interpreterà Dane Whitman/Black Knight. L’uscita del film è attualmente previsto per il 12 febbraio 2021, sebbene l’industria dell’intrattenimento sia ancora in agitazione per la pandemia COVID-19. Fortunatamente, Eternals ha completato le riprese, qualcosa che Harington ha rivelato durante una sessione di domande e risposte dei fan a maggio. “Bene [The Eternals] è finito”, ha affermato.