All’asta KITT di Supercar (e te la consegna David Hasselhoff!)...

K.I.T.T. di Knight Rider, (Supercar) è andato all’asta. L’attuale offerta migliore è di $ 450.000, ma aumenterà con il passare del tempo. Knight Rider è una serie TV classica degli anni ’80 in cui l’attore principale, David Hasselhoff, risolve i crimini con la sua macchina parlante. Per anni, le persone hanno desiderato qualcosa come K.I.T.T. nelle proprie auto. Ora, questa possibilità è realtà grazie a Live Auctioneers. Bisognerà però agire velocemente poiché l’asta termina il 23 gennaio.

Per gli appassionati una ghiotta occasione

Come bonus aggiuntivo, se il prezzo finale finisce per essere il 25% della riserva, David Hasselhoff consegnerà l’auto di persona. Un vero e proprio momento cult per qualunque superfan di Knight Rider finirà per ottenere il veicolo. La star di Knight Rider ha parlato a Consequence of Sound della prospettiva di un riavvio dello spettacolo. “I dettagli che posso condividere sono che ho una mano emotiva e una passione”, ha spiegato Hasselhoff. “Il ragazzo che lo scrive è un grande fan di Knight Rider. Mi ha mandato una foto di lui nell’auto del Knight Rider”.

Supercar (Knight Rider) è una serie televisiva statunitense prodotta tra il 1982 e il 1986 interpretata da David Hasselhoff. La serie ha vinto un “People’s Choice Awards” nel 1983 per il miglior attore protagonista e uno “Young Artist Awards” per il miglior giovane attore non protagonista, Keith Coogan, sempre nel 1983. Verrà interrotta alla fine della quarta stagione, nel 1986, a causa di un repentino calo degli ascolti, che non riuscivano più a bilanciare gli elevatissimi costi di produzione. Ciò avvenne in modo del tutto improvviso e imprevisto, in quanto l’ultimo episodio in assoluto, La spedizione maledetta, termina in modo completamente normale senza lasciar presagire nulla della fine definitiva della serie.