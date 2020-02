Knives Out: Chris Evans non sarà nel sequel

Nel sequel di Cena con delitto – Knives Out non ci sarà Chris Evans. Il regista Rian Johnson, durante una chiacchierata con The Hollywood Reporter, ha infatti svelato alcune anticipazioni su cosa accadrà oltre alle prime conferme sul cast. Queste le sue parole: “Intendilo come se fosse un altro romanzo di Agatha Christie su Hercule Poirot. Quindi, con una location completamente nuova, cast nuovo. Questo può rispondere alle tue domande?”. Una conferma indiretta all’esclusione di Evans è poi spiegata in maniera scherzosa: “Non sarà nel mio film, ma nella vita reale? Voglio dire, vive a Boston, quindi perché no?”.

Il primo capitolo è stato un grande successo

Costato circa 40 milioni di dollari, il primo film si è trasformato in un successo a sorpresa grazie anche ad un cast di grande rilievo. Basti pensare a Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette. Ha ottenuto tre candidature ai Golden Globe e una agli Oscar per la sceneggiatura. Questa la sinossi: “Quando il noto scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua tenuta poco dopo il suo 85° compleanno, il detective Benoit Blanc, curioso e disinvolto, viene misteriosamente reclutato per investigare sull’accaduto”. Inizia una trama intricata: “Dalla disfunzionale famiglia della vittima al suo devoto entourage, Blanc si muove attraverso una fitta rete di bugie, segreti e non detti, per scoprire quale sia la verità dietro la prematura morte dell’autore”.

Cena con delitto – Knives Out è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2019. È stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Lionsgate a partire dal 27 novembre seguente. In Italia è stato distribuito a partire dal 5 dicembre 2019 da Leone Film Group e 01 Distribution. Il film ha incassato 139,6 milioni di dollari in Nord America e 126,4 milioni nel resto del mondo, per un totale di 266 milioni. In Italia ha incassato 4,9 milioni di euro.