Knives Out, il sequel è già in lavorazione!

Rian Johnson sta sviluppando un sequel di Cena con Delitto – Knives Out per la Lionsgate. Lo stesso regista, all’Hollywood Reporter, ha svelato l’indiscrezione durante un party prima dei Golden Globes. Il nuovo show si concentrerà sulle indagini del detective Benoit Blanc i cui panni verranno indossati da Daniel Craig. L’idea principale è quella di dare il via a un vero e proprio franchise. Il regista ha inoltre aggiunto di voler iniziare il prima possibile la lavorazione del sequel, iniziando a girare nel 2021.

Knives Out, ci sarà il sequel con Daniel Craig!

Intanto Ram Bergman, co-produttore del film insieme a Johnson, ha aggiunto che: “Daniel si è divertito un mondo a farlo e vuole farne altri.” Cena con Delitto – Knives Out è costato 40 milioni di dollari raccogliendo 247 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel cast troviamo Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer e Toni Collette.

In Italia ha incassato finora 4.6 milioni di euro. Il film è stato presentato in anteprima al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2019. È stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi da Lionsgate a partire dal 27 novembre seguente. In Italia è stato distribuito a partire dal 5 dicembre 2019 da Leone Film Group e 01 Distribution. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha una percentuale di gradimento del 97% basata su 372 recensioni da parte della critica, con una media dell’8,4, mentre su Metacritic ha un punteggio di 82 su 100, basato su 52 recensioni.

Stephanie Zacharek, scrivendo per il Time, l’ha inserito tra i 10 migliori film dell’anno. Chris Evans, riguardo la sua interpretazione, ha dichiarato: “È stato bello interpretare un personaggio un po’ più sgradevole. Non sempre mi capita l’opportunità di vestire i panni di qualcuno così disprezzabile per cui, beh, mi sono divertito”.