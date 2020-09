Knives Out, nel sequel del film tornerà solo Benoit Blanc...

Rian Johnson, il regista di Knives Out, ha recentemente fatto una conversazione con il collega Antonio Campos su Interview Magazine. Al primo è stato chiesto a cosa stesse lavorando attualmente. Johnson ha risposto che attualmente sta scrivendo Knives Out 2 e che il detective di Daniel Craig, Benoit Blanc, sarà l’unico personaggio di ritorno. Queste le sue parole: “Sto scrivendo un altro Knives Out. È pazzesco a pensarci, perché ho avuto idee per il primo per dieci anni. E con questo inizio da una pagina vuota”. Per poi aggiungere: “Non è proprio un sequel di Knives Out. Ho bisogno di trovare un titolo nuovo per questo film, così potrò smetterla di chiamarlo ‘Il sequel di Knives Out'”. Il motivo è semplice: “Perché ci sarà solo Daniel Craig nei panni dello stesso detective, ma con un cast completamente nuovo”.

Non sono previsti tempi lunghissimi per Knives Out 2

L’idea di riportare il detective è molto simile ad Agatha Christie/Arthur Conan Doyle, e considerando quanto Knives Out fosse ispirato da quelle storie, non sorprende che Blanc sia l’unico personaggio confermato. È un peccato che non vedremo più Ana De Armas Marta perché lei e Blanc hanno sviluppato una dinamica interessante. Non abbiamo alcun tipo di aggiornamento in merito alla data di uscita di Knives Out 2 ma probabilmente i tempi non saranno lunghissimi.

Intanto ricordiamo che a breve uscirà No Time To Die, diretto da Cary Joji Fukunaga. Il film ha come protagonisti Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris. Oltre a Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen. Concludono la squadra Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch. L’uscita è prevista per il 12 novembre 2020 nel Regno Unito e il 20 novembre 2020 negli Stati Uniti.