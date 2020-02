Knives Out: il sequel è ufficialmente in sviluppo!

Tra i titoli più apprezzati dell’ultima stagione cinematografica c’è sicuramente Cena con delitto – Knives Out, nuova opera di Rian Johnson. Il gioco del regista con i classici del giallo è riuscito a conquistare il pubblico e la critica, incassando anche una candidatura per la Miglior sceneggiatura originale agli Oscar. Da settimane si parla di un possibile sequel di Cena con delitto – Knives Out e ora pare che il progetto sia ufficialmente pronto a partire!

Cena con delitto – Knives Out, il sequel è ufficiale

La notizia arriva dalla earnings call di Lionsgate avvenuta nelle ultime ore. In questa occasione il CEO Jon Feltheimer ha annunciato che il tanto chiacchierato sequel della pellicola si farà davvero. Non ci sono ancora indizi sull’inizio effettivo della produzione, a parte una generica indicazione sul fatto che partirà “molto presto“.

Per quanto riguarda la trama di questo sequel, bisogna rifarsi direttamente alle parole dell’autore del primo film. Rian Johnson infatti aveva già dichiarato di voler realizzare un nuovo capitolo che si incentrasse su Benoit Blanc. Il detective, interpretato da Daniel Craig, si troverà alle prese con un nuovo caso complesso da risolvere, similmente a quanto accaduto con la prima pellicola.

Recentemente anche l’attore si era dichiarato interessato a un progetto simile. Craig, che prossimamente concluderà la propria esperienza nei panni di James Bond, ha infatti commentato:

“Certo, vorrei interpretare di nuovo Benoit Blanc. Sarei al settimo cielo. Voglio dire, farei qualsiasi cosa per Rian. Se scrive qualcosa, io la recito. Certo che lo farò. Perché non dovrei? È stato molto divertente lavorare al film, ed è a questo che miri ogni volta. Miri a farlo funzionare ed è una una cosa che accade raramente, ma per quel film è avvenuta. Fantastico”.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere un sequel di Cena con delitto – Knives Out? E chi vorreste nel cast?