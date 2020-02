Knuckles: perché non c’era nel film di Sonic?

Il grande successo di Sonic The Hedgehog ha portato i tantissimi fan ad una domanda sull’assenza di un personaggio dallo show, quella di Knuckles. Nonostante nel film siano presenti gran parte dei personaggi dei videogiochi della serie, risalta all’occhio la scelta di non mettere uno tra quelli più amati. L’assenza di Knuckles è stata spiegata dal regista Jeff Fowley. Queste le sue parole: “Per il primo film abbiamo voluto guardare soltanto al gioco uscito nel 1991, abbiamo voluto raccontare come tutto è cominciato e fare le cose nella maniera più semplice”. Per poi aggiungere: “Abbiamo voluto portare a casa Sonic e Robotnik e gettare le basi per la loro rivalità… Ci sono un sacco di personaggi in Sonic, ma la cosa più importante era raccontare le sue origini, e farlo in un modo che spingesse tutti ad innamorarsene e a volerne ancora”.

Knuckles potrebbe esserci nel sequel

Jeff Fowley chiude con una promessa: “Nel caso dovesse andare bene allora saremo in grado di aggiungere anche altri personaggi che i fan conoscono e amano. E, voglio dire, nessuno è più entusiasta di me di avere una simile opportunità”. Lo show ha incassato 203 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo il primato per il miglior debutto cinematografico per un film tratto da un videogioco e terzo maggior incasso del 2020.

Ricordiamo che Knuckles the Echidna è un personaggio immaginario appartenente alla serie di videogiochi a piattaforme Sonic. Introdotto per la prima volta dalla SEGA in Sonic the Hedgehog 3 come antagonista, è tornato come giocabile in Sonic & Knuckles. Divenendo successivamente una delle icone del franchise. Da allora ebbe un gran successo, tanto da essere presente in quasi tutti i videogiochi, libri a fumetti, merchandising e multimedia basati sulla mascotte di SEGA fino ad oggi, apparendo più di qualsiasi altro personaggio, dopo Eggman, Tails e Sonic.