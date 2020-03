Kraglin tornerà per Guardiani della Galassia Vol. 3

Il regista e sceneggiatore James Gunn, parlando ai fan tramite storie sul social network Instagram, ha confermato il ritorno in Guardiani della Galassia Vol. 3 del personaggio di Kraglin. L’ultima volta che i fan del Marvel Cinematic Universe hanno visto l’ex braccio destro di Yondu (Michael Rooker) è stato in Guardiani della Galassia Vol. 2. Kraglin è apparso anche nel primo capitolo e in Avengers: Endgame, interpretato da Sean Gunn. Il personaggio, creato da Stan Lee, Don Heck ed Ernie Hart, è apparso in Tales to Astonish #46 (agosto 1963).

Riguardo invece il terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, vedrà la presenza di una nuova versione di Groot. L’alieno dalla forma di albero doppiato da Vin Diesel sarà ovviamente presente nel nuovo film, ma avrà un look ancora differente da quello del passato. L’attore, durante un’intervista legata al film Bloodshot, è stato interrogato sul prossimo film dei Guardiani della Galassia. Oltre ad aver dato un’importante informazione sul futuro team-up del team con il Dio del Tuono Thor, ha appunto parlato del nuovo Groot. “Ho solo due parole riguardo a quel personaggio e sono ‘Alpha Groot’“, ha dichiarato.

Chris Pratt non esclude la presenza di Thor

L’attore Chris Pratt, alla presentazione del film Onward dove presta la voce a Barley Lightfoot, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull’eventuale presenza di Thor. “Come fai a sapere che Thor non è nei Guardiani 3?” Per poi aggiungere: “Non l’abbiamo ancora iniziato. Potrebbe essere nei Guardiani 3. Non lo sappiamo. Non c’è nessun sì o no definitivo al riguardo”. Uno spiraglio molto ampio sull’eventualità: “Dovremo solo aspettare e vedere”.