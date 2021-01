Kristen Stewart è la principessa Diana nella prima immagine di Spencer

Le riprese si svolgeranno in Germania e nel Regno Unito e il lancio è previsto per l'autunno 2021

Kristen Stewart ha fatto il suo debutto come Principessa Diana. Sono iniziate le riprese principali di “Spencer” di Pablo Larrain, con la produzione che svela il primo assaggio di Stewart nei panni del giovane reale. Scritto dal creatore di “Peaky Blinders” Steven Knight, il film si concentra su un fine settimana nella vita della principessa Diana, mentre trascorre le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, e decide di porre fine il suo matrimonio con il principe Carlo. Le riprese si svolgeranno in Germania e nel Regno Unito e il lancio è previsto per l’autunno 2021. Il 2022 segna il 25° anniversario della morte di Diana.

Il cast include anche il candidato ai BAFTA Timothy Spall (“Mr. Turner”), il candidato all’Oscar Sally Hawkins (“The Shape of Water”) e Sean Harris (“Mission: Impossible”). Il film è prodotto da Juan de Dios Larraín (“Jackie”) per Fabula Films, Jonas Dornbach e Janine Jackowski (“Toni Erdmann”) per Komplizen Film e vincitore del BAFTA e candidato all’Oscar Paul Webster (“Anna Karenina”) per Shoebox Films. “Spencer è un tuffo nell’immaginazione emotiva di chi fosse Diana in un punto di svolta fondamentale nella sua vita”, ha detto Kristen Stewart.

I produttori Jonas Dornbach, Janine Jackowski, Juan de Dios Larraín, Paul Webster e Pablo Larraín hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le parole: “È un’affermazione fisica della somma delle sue parti, che inizia con il suo nome di battesimo: Spencer. È uno sforzo straziante per lei tornare a chi è veramente, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il nome Spencer significa per lei”. Per poi aggiungere: “Siamo estremamente grati per il supporto dei nostri distributori in tutto il mondo, dei nostri partner e finanziatori che hanno dimostrato un enorme impegno nei nostri confronti in questi tempi straordinari”. Infine: “Con Kristen Stewart, Steven Knight e il resto del nostro fantastico team sia davanti che dietro la telecamera, stiamo portando “Spencer” nel mondo. È un film prodotto in modo indipendente per il grande schermo sulla dichiarazione di indipendenza di una donna iconica. Non potremmo essere più entusiasti”.