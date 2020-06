Kristen Stewart diventerà la principessa Diana

Kristen Stewart interpreterà la principessa Diana in un nuovo film intitolato ‘Spencer‘ del regista Pablo Larrain. Le riprese del film, scritto da Steven Knight, dovrebbero avere inizio nel 2021. Il racconto si concentrerà su una celebrazione delle feste di Natale nella residenza di Sandringham con la famiglia reale con la principessa Diana di forinte ad un bivio. Lady D dovrà infatti decidere se è arrivato il momento di mettere la parola fine al matrimonio con il Principe Carlo. Il regista sarà anche coproduttore di ‘Spencer’ insieme al fratello Juan de Dios Larraín e a Jonas Dornbach, Janine Jackowski e Paul Webster. Il progetto sarà ufficialmente presentato al Cannes Virtual market, dove verranno venduti i diritti internazionali di distribuzione.

Pablo Larraín spiega la scelta di Kristen Stewart come Lady Diana

“Kristen è una delle migliori attrici attualmente in circolazione”, ha affermato Pablo Larraín per spiegare la scelta della Stewart come protagonista. Il regista ha poi aggiunto: “E ha la capacità di interpretare personaggi che siano misteriosi e fragili, ma anche molto forti, che è quello di cui abbiamo bisogno in questo film”. Le aspettative sono alte: “È stata proprio la combinazione di questi elementi a farmi pensare a lei ed è bellissimo vedere come abbia risposto alla sceneggiatura e come si stia avvicinando al personaggio, credo ne verrà fuori qualcosa di sbalorditivo e intrigante allo stesso tempo”.

Diana Frances Spencer, conosciuta anche come Lady Diana, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, principe di Galles, erede al trono del Regno Unito. Dopo il divorzio dal coniuge, mantenne il titolo di Principessa di Galles e rimase membro ufficiale della famiglia reale come madre del futuro re. Un fatto verificatosi per la prima volta nella storia della famiglia reale britannica. Dopo il divorzio, Diana mantenne il suo appartamento nel lato nord di Kensington Palace. In quest’ultimo aveva vissuto con il principe di Galles sin dal primo anno di matrimonio, e rimase sua dimora fino alla tragica scomparsa.