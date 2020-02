Kumail Nanjiani mostra i calzini del padre con la foto del suo fisico Marvel

Qualche settimana fa Kumail Nanjiani, attore comico americano, ha sconvolto i suoi fan, rivelando il suo nuovo fisico sui social. In vista delle riprese del nuovo film Marvel Gli Eterni (che si sono concluse solo pochi giorni fa) ha infatti sviluppato una muscolatura da supereroe, decisamente diversa da quella esibita prima d’ora. Il pubblico americano è rimasto molto sorpreso da questa rivelazione e tra le reazioni più bizzarre c’è sicuramente quella del padre. Kumail Nanjiani ha infatti rivelato che il genitore possiede dei calzini che ritraggono il nuovo fisico del figlio.

I bizzarri calzini del padre di Kumail Nanjiani

A mostrarli al pubblico è stato proprio il comico, che ha pubblicato il seguente tweet. Gli indumenti in questione, oltre alla stampa della foto di Nanjiani, la stessa che aveva condiviso sui suoi canali social, contengono la scritta “Io sono suo padre”. Un modo decisamente curioso per mostrare il proprio orgoglio genitoriale, ma in fondo fa un po’ stringere il cuore, no?

Visiting the parents. My dad has these socks. pic.twitter.com/35o1rbPeu5 — Kumail Nanjiani (@kumailn) February 8, 2020

“Sono a visitare i miei genitori. Mio padre ha questi calzini“.

Nel frattempo, come dicevamo, le riprese de Gli Eterni si sono concluse, almeno per la prima parte. È infatti molto probabile che nelle prossime settimane gli attori torneranno sul set per una seconda fase. La calendarizzazione dei reshoot, necessari per aggiungere nuovo materiale e correggere piccoli e grandi problemi del film in seguito ai test screening, è ormai parte fissa del metodo Marvel.

Gli Eterni sarà il secondo film della Fase 4 a debuttare sul grande schermo. Introdurrà per la prima volta nel franchise il gruppo di personaggi, oltre a Dane Whitman alias Cavaliere Nero. Lui e Sersi dovrebbero essere i protagonisti principali stando ai rumor, per un’avventura che attraverserà tutta la storia dell’universo Marvel, sin dalle sue antichissime origini.

Chissà se ci scapperà un riferimento ai calzini del padre di Kumail Nanjiani nel film…