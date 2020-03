Kumail Nanjiani poteva entrare nel MCU anni fa

Prima che Kumail Nanjiani diventasse un nome familiare grazie alla serie tv Silicon Valley, stava per entrare nell’universo cinematografico Marvel. In una intervista a Men’s Health, Nanjiani ha rivelato di aver fatto il provino per un ruolo in Agents of SHIELD della ABC ma di non averlo passato. Il tempo ha dato comunque ragione a Nanjani che ha poi ottenuto un ruolo proprio ne Gli Eterni della Marvel. Dopo il fallimento dell’audizione SHIELD, l’obiettivo di Nanjiani è stato fare tutto il necessario per puntare ad un ruolo da protagonista e non da comprimario.

Nanjiani ha realizzato un sogno

Grazie alla parte da protagonista in The Big Sick e alle successive apparizioni in film come Stuber, l’attore è diventato un grande nome di Hollywood. “Era un sogno irrealizzabile”, ha raccontato Kumail Nanjiani alla rivista di fitness riguardo le sue aspirazioni alla Marvel. “Ma ero molto strategico al riguardo”. Ha rifiutato infatti le parti di supporto in altri progetti di fumetti, preoccupato che lo avrebbero messo fuori gioco per un grande ruolo. Così ha chiarito: “Non volevo essere solo parte di un film Marvel, ma un supereroe Marvel”. Nanjiani è ora pronto per interpretare l’Eterno di nome Kingo, un personaggio che, almeno sullo schermo, fungerà da star di Bollywood. Men’s Health descrive il personaggio come un essere arrogante e cosmico.

L’attore si unirà a artisti del calibro di Richard Madden, Angelina Jolie, Gemma Chan, Kit Harington, Don Lee, Lia McHugh, Salma Hayek e Barry Keoghan. Diretto da Chloé Zhao, scritto da Matthew e Ryan Firpo e prodotto da Kevin Feige, The Eternals sarà il secondo film – dopo Black Widow – della cosiddetta Fase 4 di Marvel. Le riprese erano iniziate lo scorso luglio e hanno avuto luogo presso i Pinewood Studios a Londra e Oxford, oltre che nelle Isole Canarie. Angelina Jolie vestirà i panni della guerriera Thena.