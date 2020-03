Kumail Nanjiani nei panni di Wolverine, John McClane e altri ancora

La foto della trasformazione di Kumail Nanjiani per Gli Eterni ha incuriosito molto il mondo del web. Per i più curiosi arriva un nuovo servizio che vede l’attore interpretare una serie di personaggi iconici del cinema con risultati davvero sorprendenti.

GOOD MORNING TO THESE AMAZING PHOTOS FROM OUR @MensHealthMag KUMAIL NANJIANI COVER pic.twitter.com/JqxKb0HrDd — evan romano (@EvanRomano) March 10, 2020

Grazie a Men’s Health Magazine ritroviamo l’attore nei panni di svariati personaggi nelle loro scene cult. Nanjiani è stato trasformato in Wolverine, ma anche in un’imitazione di Hugh Jackman che permette al futuro Kingo di mettere in mostra gli addominali. Diventa anche John McClane: nella seconda foto indossa la canottiera che fu di Bruce Willis in Die Hard. Obiettivo principale quello di rappresentare la scena in cui John si intrufola in un condotto di areazione per affrontare i nemici in maniera stealth.

Kumail Nanjiani è stato trasformato anche in Maverick, il personaggio interpretato da Tom Cruise in Top Gun. Diventa inoltre Patrick Bateman: lo vediamo impegnato nel saltare la corda nell’appartamento in cui era solito allenarsi lo psicopatico interpretato da Christian Bale in American Psycho.

Nanjiani racconta la sua trasformazione

Nanjiani ha raccontato attraverso i social media la sua trasformazione fisica avvenuta quando seppe di essere stato ingaggiato per Gli Eterni. Attraverso un post su Instagram ha chiarito come: “Non avrei mai pensato di essere una di quelle persone che avrebbero pubblicato una foto senza camicia, ma ho lavorato troppo duramente per troppo tempo, quindi eccoci qui”. Un duro lavoro che ha portato ai risultati sperati: “O muori un eroe, o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo. Ho scoperto un anno fa che sarei stato parte di The Eternals e ho deciso che volevo trasformare il mio aspetto”. Il tutto in un anno: “Non avrei potuto farlo se non avessi avuto un anno intero con i migliori istruttori e nutrizionisti pagati dal più grande studio del mondo”. La soddisfazione è grande: “Sono contento di sembrare così, ma capisco anche perché non l’ho mai fatto prima”.