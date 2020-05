Kung Fu: il reboot della serie originale si farà!

The CW ha ordinato una serie TV reboot per Kung Fu, lo show degli anni '70

The CW ha ordinato una serie su Kung Fu con Olivia Liang. Si tratta di un reboot della serie televisiva omonima, interpretata da David Carradine negli anni ’70. Carradine interpretava Kwai Chang Caine, l’orfano che viene accolto e addestrato in un tempio Shaolin. Alla fine Caine diventa un sacerdote Shaolin e maestro di arti marziali. Di fronte all’assassinio del suo maestro da parte del nipote dell’Imperatore, Caine lo rivendica, finendo per essere un ricercato. Caine quindi fugge in America per riunirsi con la sua famiglia e trova nei valori di Shaolin la strada per andare avanti e aiutare i più deboli.

La sinossi ufficiale

Basato sulla serie originale di Ed Spielman, Kung Fu di The CW è scritto da Christina M. Kim e vede protagonista Liang, una giovane donna cinese americana. Questa la sinossi ufficiale. “Nel nuovo Kung Fu una giovane donna cinese americana, Nicky Chen(Liang), lascia il college per fare un viaggio in un monastero isolato in Cina. Ma quando ritorna trova la sua città invasa dal crimine e dalla corruzione. Utilizzerà le sue abilità nelle arti marziali e i valori di Shaolin per proteggere la sua comunità e consegnare i criminali alla giustizia. Il tutto mentre cerca l’assassino che ha ucciso il suo mentore Shaolin e ora la sta prendendo di mira”.

Martin Gero produrrà la serie esecutiva tramite la casa di produzione Quinn’s House di Gero insieme a Greg Berlanti, Sarah Schechter e David Madden di Berlanti Productions. Hanelle Culpepper dirigerà il pilot e sarà coproduttore esecutivo. La Warner Bros. Television è la casa di produzione.