Kung Fu, The CW ordina il pilot per il reboot al femminile

Si era parlato qualche tempo fa del possibile reboot cinematografico di Kung Fu, serie TV degli anni ’70 con protagonista David Carradine. Ora qualcosa si muove anche dal punto di vista televisivo, grazie all’ordine ufficiale dell’episodio pilota. A richiederlo è il network americano The CW, noto negli ultimi anni per i suoi show a tema supereroistico, riuniti tutti sotto un unico grande universo narrativo soprannominato Arrowverse.

Kung Fu, il reboot arriverà su The CW?

Tra le novità principali già svelate in merito a questo progetto c’è una variazione dal punto di vista del protagonista. A ereditare il ruolo da David Carradine sarà infatti una donna, sebbene l’interprete non sia ancora nota. A quanto pare infatti in questo reboot di Kung Fu seguiremo le avventure di una giovane ragazza di origini cinesi e americane che giunta a venticinque anni si trova in crisi con la propria vita.

Sceglie quindi di rinunciare al college per andare in un viaggio in Cina in un lontano e isolato monastero. Quando però tornerà a casa si troverà una cittadina sconvolta da crimine e corruzione e toccherà a lei, con le sue conoscenze di arti marziali riportare i valori Shaolin nel Paese. A occuparsi della sceneggiatura sarà Christina M. Kim, che già in passato aveva lavorato su Lost.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire questa nuova versione della serie TV? Cosa vi aspettate da questo nuovo reboot di Kung Fu? Siete fan dello show originale con David Carradine?

Ancora non ci sono informazioni su quando potrebbe andare in onda questa serie, anche se è facile pensare che non sarà prima del 2021.