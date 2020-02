Kung Fusion 2, Stephen Chow conferma il sequel

Stephen Chow ha confermato che il seguito di Kung Fu Hustle, alias Kung Fusion 2 sta per arrivare ed è in fase di lavorazione.

Kung Fusion 2, non un sequel, ma un’altra storia

Una bella notizia per tutti i fan dei film di Chow a ben quindici anni di distanza dall’uscita del primo film. Il primo Kung Fusion è diventato un cult all’istante, ha incassato 102 milioni di dollari a livello globale, e il suo seguito sarà sicuramente valido come il primo. In realtà Chow ha affermato che il prossimo film non sarà un vero e proprio sequel, bensì un film di kung fu più moderno:

“Sì, in realtà non sarà tanto un Kung Fusion 2; sarebbe una storia di kung fu moderna ambientata in un paese straniero e con una storia autonoma “ ha dichiarato il regista “Ma avrà una direzione e un concetto simili a quelli del Kung Fu Hustle.”

In questo periodo che viviamo, sembra che i sequel, i reboot, i prequel e i remake siano all’ordine del giorno; siamo perciò contenti di sapere che Stephen Chow prenderà questo film e lo tratterà come una produzione individuale.

Tratterà gli stessi temi del primo Kung Fusion e manterrà lo stesso stile generale, ma sarà completamente originale per quanto riguarda il punto di vista della trama. Dovremmo probabilmente dimenticarci il condominio di matti che ci hanno accompagnato nel corso del primo film, ma siamo sicuri che Chow creerà una gamma di personaggi altrettanto validi che sapranno tenergli testa.

Siamo tutti in trepidante attesa per la produzione di questo film, cosa che certamente non inizierà a breve. Infatti al momento Chow è concentrato su The Mermaid 2, che uscirà nel 2020. Se al termine delle riprese inizierà immediatamente quelle del sequel (che sequel non è) di Kung Fusion possiamo probabilmente supporre che approderà nelle sale cinematografiche nel 2022 o 2023.