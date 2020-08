Kylo Ren: spunta un casco in Formula E

L’universo di Star Wars ha ispirato alcuni tributi piuttosto epici negli ultimi decenni. Anche se la “trilogia sequel” di film si è conclusa lo scorso anno con Star Wars: The Rise of Skywalker, i personaggi della serie fanno ancora parte della nostra cultura pop e un recente esempio arriva dal mondo della Formula E. All’inizio di questo mese, il pilota Sam Bird ha pubblicato foto di lui che indossava un nuovo elegante casco che è chiaramente un omaggio a Ben Solo/Kylo Ren (Adam Driver). Il casco mostra il nuovo design della maschera di Kylo Ren, dopo che gli è stato riparato l’elmo con crepe visibili durante L’ascesa di Skywalker.

Rivelata l’origine della spada di Kylo Ren

Nell’ultimo numero di Star Wars: The Rise of Kylo Ren è arrivata la rivelazione sull’origine della spada laser del personaggio. La miniserie si è dedicata ad approfondire maggiormente rispetto a quanto visto nelle pellicole la storia del figlio di Han e Leia. Ora finalmente gli appassionati possono sapere come è nato uno degli oggetti più iconici di tutta la nuova trilogia sequel. Ovviamente fate attenzione agli spoiler nelle prossime righe se state seguendo la serie a fumetti.

Tutto parte quando il giovane Ben Solo ha dato il via al suo viaggio nel Lato Oscuro della Forza massacrando i propri compagni nella scuola Jedi. Improvvisamente però la sua fidata spada laser blu non funziona più, riconoscendo il passaggio del personaggio alle forze oscure. E così, giunge il momento di fare una modifica importante all’arma. Kylo smonta la spada ed estrae il cristallo Kyber che la anima. A questo punto lo stringe nel proprio pugno per farlo sanguinare, dandogli il caratteristico colore rosso tipico del Lato Oscuro. Qui però Kylo fa un errore e mette troppa forza nella stretta, spezzando a metà il cristallo. Il processo di sanguinamento ha funzionato, ma ora c’è un malfunzionamento nella spada.