La Bella e la Bestia: arriverà su Disney+ una serie prequel

Il portale The Hollywood Reporter ha riportato la notizia in esclusiva della realizzazione di un prequel de La Bella e la Bestia previsto su Disney+. La serie sarebbe ambientata prima degli eventi mostrati nel film. Per quanto invece riguarda i protagonisti, siamo ancora sul campo delle ipotesi, ma Luke Evans e Josh Gad non dovrebbero mancare. La serie dovrebbe essere composta da sei episodi e per la realizzazione Disney avrebbe contattato Adam Horowitz e Eddy Kitsis, i due ideatori della serie televisiva Once Upon a Time. Mentre il compositore Alan Menken sarebbe in trattative per poter tornare a occuparsi del comparto sonoro. Per ora soltanto i due interpreti dei personaggi di Gaston e Le Tont prenderebbero parte alla serie provenienti dal cast originale.

La Bella e la Bestia: chi saranno gli attori della serie prequel?

Emma Watson, Dan Stevens e gli altri attori del cast del film non sarebbero coinvolti ma l’idea sarebbe quella di farli tornare almeno come guest star. La scrittura degli episodi, oltre a Kitsis e Horowitz, dovrebbe essere affidata anche allo stesso Gad. Secondo le indiscrezioni inoltre sembra che l’idea di questa serie prequel sarebbe nata durante le fasi di lavorazione di Muppets Live Another Day o Muppets Now. Nè Disney+ nè ABC Studios hanno commentato ufficialmente queste indiscrezioni partite dal portale Hollywood Reporter e poi riprese da diversi altri siti USA.

Ricordiamo che La Bella e la Bestia è un film del 2017 diretto da Bill Condon. Scritto da Evan Spiliotopoulos e Stephen Chbosky, il film è un remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 1991, tratto dalla fiaba di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Il film è interpretato da un cast corale che comprende Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Stanley Tucci, Ian McKellen ed Emma Thompson. È il primo film Disney in cui compare un personaggio omosessuale dichiarato: si tratta di Le Tont, interpretato da Josh Gad.