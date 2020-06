All’inizio di questo mese sono arrivate notizie dalla star del franchise di Evil Dead, La Casa, Bruce Campbell, che ci ha svelato come il nuovo film della serie fosse ufficialmente in lavorazione e avesse persino un titolo, Evil Dead Now. Nonostante abbia detto tutto ciò solo due settimane fa, Campbell ha chiarito in una nuova intervista che La Casa 4 ha in realtà un titolo diverso. Alla richiesta di eventuali aggiornamenti sul film nel corso della chiacchierata con Diabolique Magazine, Campbell ha rivelato: “Il nome ufficiale è Evil Dead Rise. Stiamo per ricevere una nuova stesura. Non penso che accadrà nulla fino al 2021. Ne siamo molto entusiasti. Sarà un gioco completamente nuovo. Niente più capanne nei boschi”.

Lee Cronin regista dello show

In merito al progetto, Bruce Campbell ha inoltre confermato che il regista di The Hole in the Ground, Lee Cronin, ha scritto e diretto il nuovo film. Secondo quanto riferito, Sam Raimi ha scelto proprio Cronin per il progetto. Quest’ultimo ha poi parlato su Twitter del suo coinvolgimento e dei complimenti ricevuti dopo l’annuncio. Cronin ha infatti condiviso sul social: “Commosso da tutte le gentili parole e i calorosi auguri. Grazie! Onorato di collaborare con le leggende che sono Sam Raimi, [Rob Tapert] e [Bruce Campbell] in un nuovo capitolo dell’universo di Evil Dead”.

Come molti fan del franchise sanno, Bruce Campbell ha precedentemente confermato di essersi ritirato dal ruolo di Ash Williams nel franchise in seguito alla cancellazione della serie TV Ash vs Evil Dead. Nonostante ciò, non è chiaro se sarà una continuazione della narrazione originale o un altro tentativo di reboot.