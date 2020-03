La Casa di Carta 4 si mostra nel primo trailer ufficiale

Recuperate la vostra maschera di Salvador Dalì. La banda di ladri spagnoli più amata degli ultimi anni sta per tornare sul piccolo schermo. Stiamo ovviamente parlando de La Casa di Carta 4, attesissima nuova stagione della serie di grande successo sulla piattaforma di Netflix e che pochi minuti fa si è mostrata ufficialmente nel primo trailer. Le avventure del Professore e dei suoi compagni stanno per ripartire…

La Casa di Carta 4, ecco il primo trailer ufficiale

La terza parte di questo show si è conclusa con un cliffhanger decisamente intenso. La situazione è apparentemente precipitata durante l’ultimo colpo della celebre squadra, nonostante tutta la pianificazione del loro capo. Non solo, ma sembra che ci siano dei problemi di leadership all’interno del team, con Palermo in difficoltà nel mantenere il controllo. E con la posta in gioco sempre più alta, i rischi sono sempre maggiori e la tensione continua a salire…

Questo primo trailer ufficiale de La Casa di Carta 4 ci da qualche piccolo assaggio di cosa ci attende subito dopo gli eventi del finale. Non moltissimo, ovviamente, ma abbastanza per iniziare a fare qualche ipotesi. E a giudicare da quanto visto, sembra che per i ragazzi con la maschera di Dalì la situazione si farà sempre più complicata nella nuova missione…

La Casa di Carta nasce come serie spagnola realizzata per il canale Antena 3, per ottenere poi una distribuzione su Netflix. Da qui le avventure dei rapinatori alle prese con un adrenalinico colpo alla Zecca di Spagna hanno ottenuto un successo internazionale. Lo show si è quindi spostato interamente su Netflix diventando uno dei prodotti più seguiti della piattaforma.

Voi cosa ne pensate? Vi ha incuriosito questo trailer per La Casa di Carta 4? Cosa vi aspettate da questa nuova stagione dello show che debutterà il prossimo 3 aprile? Siete pronti a tornare al fianco del Professore?