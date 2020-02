La famiglia Proud: trapelano le prime immagini del revival Disney+

Trapelano le prime immagini della serie animata targata Disney Channel dedicata a La famiglia Proud. Bruce W. Smith, attraverso il portale Double Toasted, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla serie. Queste le sue parole: “Non l’abbiamo ancora annunciato ufficialmente. È probabilmente il segreto che tutti conoscono a Hollywood in questo momento”. Così ha aggiunto: “L’annuncio arriverà molto presto, quindi anche se l’ho detto, non l’ho detto davvero”. La Famiglia Proud è una delle pochissime serie animate con protagonista una famiglia afro-americana. Il revival mira ad essere “il più autentico e reale possibile”, ha detto Smith.

Smith ha svelato anche che ci le prime immagini di personaggi che ritraggono Penny (voce di Kyla Pratt) e i genitori Oscar (Davidson) e Trudy (voce di Paula Jai ​​Parker) in abiti familiari. Altri modelli di personaggi sembrano rivelare che i fratelli gemelli di 1 anno di Penny BeBe e CeCe (voce di Tara Strong) sono ormai cresciuti.

La serie racconta le avventure di Penny che ha fretta di crescere, ed a complicarle la vita ci pensano i suoi amici, i suoi parenti e la sua bizzarra famiglia. Dalla serie è stato prodotto da Disney Channel un film destinato esclusivamente solo alla TV, intitolato La famiglia Proud – Il film, trasmesso il 19 agosto 2005 per celebrare la fine della trasmissione della serie. Lo show rivede confermati tutti i protagonisti, i quali partono per un’indimenticabile vacanza estiva.

La serie esordì negli Stati Uniti nel settembre del 2001

Nel cast de La Famiglia Proud potevamo trovare anche Kyla Pratt, Paula Jai Parker, Alisa Reyes, Karen Malina White, Soleil Moon Frye e Tara Strong. Ricordiamo che The Proud Family è una serie animata statunitense prodotta da Walt Disney Television Animation. La prima messa in onda della serie fu negli Stati Uniti nel settembre 2001. In Italia è arrivata nel 2003 attraverso Disney Channel e successivamente in chiaro su Rai 2.