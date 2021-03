La famiglia Proud: primo sguardo al reboot

Disney + ha regalato un nuovo sguardo al reboot de La Famiglia Proud prima del debutto della serie. “Nella nostra mente, lo spettacolo non è mai andato davvero via, dato che avevamo ancora tonnellate di storie da raccontare”, hanno dichiarato Farquhar e Smith. “È il momento perfetto per riportare questo spettacolo, e non vediamo l’ora di portare i fan, vecchi e nuovi allo stesso modo, in questo viaggio con noi”. “L’umorismo e le storie relazionabili dello spettacolo sono più importanti per il pubblico oggi che mai”, ha aggiunto Agnes Chu, vicepresidente senior, Content, Disney +.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney+ (@disneyplus)

Le parole di Gary Marsh

“Il nostro pubblico ha adorato riscoprire i loro episodi preferiti di The Proud Family e siamo entusiasti che Bruce, Ralph, Calvin e il cast di ritorno stiano creando nuove storie per la loro nuova casa su Disney +.” Anche Gary Marsh, presidente e chief creative officer di Disney Channels Worldwide è intervenuto: “Il genio della serie originale Proud Family era che, sotto le spoglie di una commedia familiare, forniva un brillante commento sociale sulla nostra vita e sui nostri tempi”. “Con questa nuova serie, Bruce e Ralph sfideranno ancora una volta tutti a pensare in modo diverso al mondo che condividiamo”. Tutte le stagioni precedenti di The Proud Family sono attualmente disponibili su Disney +.

The Proud Family: Louder and Prouder dovrebbe arrivare su Disney + nel 2021. La Famiglia Proud è attualmente in produzione per Disney Television Animation. Bruce W. Smith è creatore e produttore esecutivo della serie orignale e collaborerà con i produttori esecutivi Ralph Farquhar e Calvin Brown Jr..

La famiglia Proud è una serie animata statunitense prodotta da Walt Disney Television Animation. La prima messa in onda della serie fu negli Stati Uniti nel settembre 2001. In Italia è arrivata nel 2003 attraverso Disney Channel e successivamente in chiaro su Rai 2. La serie racconta le avventure di Penny che ha fretta di crescere, ed a complicarle la vita ci pensano i suoi amici, i suoi parenti e la sua bizzarra famiglia.